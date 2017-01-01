В Австрії відправили до тюрми українця, який нібито винайшов ліки від раку

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Хімік Василь Новицький

Судді не повірили в цілющу властивість ліків Новицького, які продаються з 1990-х років

Вищий земельний суд Відня засудив етнічного українця, громадянина Австрії Василя Новицького до 3 років ув'язнення, пише Begemot. Його звинуватили в шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих у Австрії ліків «Україн», які він винайшов у 1978 році.

«Україн» виготовлений на основі чистотілу. В жодній країні світу він не отримав ліцензії. Проте активно продавався. Новицький емігрував до Австрії. 2012-го поліція Відня його затримала. За п'ять років слідства суд виніс вирок 80-річному хіміку-фармакологу, який оскарженню не підлягає.

«Ми почали розслідування на підставі скарг постраждалих, - розповів після затримання Новицького представник поліції Австрії Маріо Хейль. - Новицький стверджував, що препарат може вилікувати рак, СНІД, променеву хворобу. Зараз вивчаємо матеріали і не можемо назвати точні цифри. Йдеться про сотні постраждалих в Австрії і тисячі - у світі. Збиток становить близько 5 мільйонів євро».

За словами деяких постраждалих, серед яких є і громадяни України, проблема не тільки в тому, що препарат не діяв. Доктор Новицький переконував їх відмовлятися від традиційної медицини, запевняючи, що «Україн» допоможе. В результаті люди не робили операцій, хіміотерапій і вмирали.

На суді Новицький заявив, що не вважає себе винним, а «просто рятував життя людей».