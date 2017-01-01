В автомобілі на кордоні з Молдовою прикордонники виявили боєприпаси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль, у якому виявлено боєприпаси

Під час огляду легкового автомобіля «DACIA» румунської реєстрації прикордонники виявили 59 набоїв 7,62 мм калібру

У вівторок, 30 травня, на Вінниччині у міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники спільно з представниками митниці виявили майже шість десятків набоїв до мисливської зброї. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«На набої, що знаходились в салоні авто, «вказав» своєю поведінкою службовий собака, натренований на пошук боєприпасів та вибухових речовин. Всього під час огляду легкового автомобіля «DACIA» румунської реєстрації виявили 59 набоїв 7,62 мм калібру», - йдеться в повідомленні.

Зі слів водія – 32-річного громадянина Молдови, - патрони він перевозив до Молдови на прохання свого знайомого.

Боєприпаси прикордонники вилучили та за даним фактом направили повідомлення до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області.

У Держприкордонслужбі зазначають, що з початку поточного року прикордонники Могилів-Подільського загону виявили на кордоні близько десяти одиниць зброї та 150 боєприпасів.