  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В автомобілі на кордоні з Молдовою прикордонники виявили боєприпаси

    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка
    Автомобіль, у якому виявлено боєприпаси
    Автомобіль, у якому виявлено боєприпаси

    Під час огляду легкового автомобіля «DACIA» румунської реєстрації прикордонники виявили 59 набоїв 7,62 мм калібру

    У вівторок, 30 травня, на Вінниччині у міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники спільно з представниками митниці виявили майже шість десятків набоїв до мисливської зброї. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «На набої, що знаходились в салоні авто, «вказав» своєю поведінкою службовий собака, натренований на пошук боєприпасів та вибухових речовин. Всього під час огляду легкового автомобіля «DACIA» румунської реєстрації виявили 59 набоїв 7,62 мм калібру», - йдеться в повідомленні.

    Зі слів водія – 32-річного громадянина Молдови, - патрони він перевозив до Молдови на прохання свого знайомого.

    Читайте також

    Боєприпаси прикордонники вилучили та за даним фактом направили повідомлення до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області.

    У Держприкордонслужбі зазначають, що з початку поточного року прикордонники Могилів-Подільського загону виявили на кордоні близько десяти одиниць зброї та 150 боєприпасів. 

    Читайте також
    Держприкордонслужба зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ