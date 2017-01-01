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В автопарку Кабміну з'являться електромобілі

З 5 травня в секретаріаті Кабміну з'являться електромобілі

В автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в ефірі телеканалу ICTV в неділю ввечері, 30 квітня.

«З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і якщо це буде вигідно, то я впевнений, що це буде вигідний експеримент», — сказав він.

За словами Саєнко, в разі необхідності та успішності експерименту, кількість електромобілів буде збільшуватися.

Саєнко висловив упевненість, що експеримент буде вигідним.