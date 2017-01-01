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    В автопарку Кабміну з'являться електромобілі

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    В автопарку Кабміну з'являться електромобілі
    В автопарку Кабміну з'являться електромобілі

    З 5 травня в секретаріаті Кабміну з'являться електромобілі

    В автопарку Кабінету міністрів України незабаром з'являться електромобілі.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в ефірі телеканалу ICTV в неділю ввечері, 30 квітня. 

    «З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і якщо це буде вигідно, то я впевнений, що це буде вигідний експеримент», — сказав він.

    За словами Саєнко, в разі необхідності та успішності експерименту, кількість електромобілів буде збільшуватися.

    Саєнко висловив упевненість, що експеримент буде вигідним.

    міністр Електромобілі Олександр Саєнко
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