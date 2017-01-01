В Азарова арештували ікони, зброю та «План Путіна»

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Портрет Миколи Азарова

До вилученого переліку речей екс-високопосадовця потрапило понад 1000 найменувань

Печерський райсуд Києва арештував майно, яке належить колишньому прем’єр-міністру України Миколу Азарову.

Як стало відомо «Главкому», ухвала суду була оприлюднена 23 травня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Арешт відбувся у рамках кримінального провадження, яке здійснює Генпрокуратура. Азарова підозрюють в організації та ухваленні постанов Кабміну, які дозволили застосовувати водомети при низькій температурі для охорони громадського порядку, що було зроблено під час подій Революції гідності на початку 2014 року.

В екс-прем’єра вилучили раритетні твори мистецтва (Ікону Святого Миколи Чудотворця, яка виконана наприкінці ХІХ сторіччя; ікони «Старозаветная Троица», «Святая Параскева и Евдокия», «Богоматерь Казанская», «Спас на троне", які виготовлені наприкінці XVIII - початку XIX сторіччя.); низку літератури, серед яких книги пропагандистського характеру: «План Президента Путина. Руководство для будущих Президентов России» (2007 р.), Д. Іловайський «Собиратели Руси» (2003 р.), С. Кара-Мурза «Правда об «оранжевой» революции в Украине» (2007 р.), «Отечественная война и русское общество 1812-1912» у семи томах (1911 р.); зброю (рушниці, карабін мисливський з коробкою патронів та оптичним прицілом, пістолет «Маузер»).

Серед речей є цікава знахідка - модуль мережевого живлення "Буран 3". Прилад призначений для протидії несанкціонованого запису інформації на магнітофони, диктофони.

Також читайте публікацію «Главкома» «Азаров і перфоратор. Усі скарби, знайдені у схроні екс-прем'єра».