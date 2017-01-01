В Азербайджані підвищили пенсійний вік до 65 років

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Пенсійний вік підвищуватиметься поетапно

Парламент Азербайджану підвищив пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років, інформує ВВС.

Підвищення пенсійного віку особливо серйозно торкнеться жінок. Поетапно до 2027 року він підніметься з 60 до 65 років.

Для чоловіків відправною точкою стануть нинішні 63 роки, до 2021 року пенсійний вік досягне 65 років. Мінімальна пенсія, за рішенням парламенту, визначена на рівні 110 манатів (близько 62 доларів).

З 15 країн колишнього СРСР в шести складається ситуація, що вимагає підняття порогу пенсійного віку. Це пов'язано з тим, що працюючі не можуть утримувати пенсіонерів через старіння населення.

Стабільною економісти вважають ситуацію, коли кількість працюючих втричі перевищує кількість пенсіонерів. В Азербайджані це співвідношення - півтора до одного, і кількість пенсіонерів продовжує зростати.

У Білорусі пенсійний вік підвищиться до 2022 року до 58 років для жінок і 63 років для чоловіків. У квітні минулого року президент Олександр Лукашенко підписав указ про це. У Казахстані підвищення почнеться з наступного року.

Нагадаємо, що міністр фінансів України Олександр Данилюк запевняв, що меморандум із МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку в Україні.