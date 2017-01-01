  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Азербайджані підвищили пенсійний вік до 65 років

    • Сьогодні, 03:58
    • Розсилка
    Прапор Азербайджану
    Прапор Азербайджану

    Пенсійний вік підвищуватиметься поетапно

    Парламент Азербайджану підвищив пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років, інформує ВВС.

    Читайте також

    Підвищення пенсійного віку особливо серйозно торкнеться жінок. Поетапно до 2027 року він підніметься з 60 до 65 років.

    Для чоловіків відправною точкою стануть нинішні 63 роки, до 2021 року пенсійний вік досягне 65 років. Мінімальна пенсія, за рішенням парламенту, визначена на рівні 110 манатів (близько 62 доларів).

    З 15 країн колишнього СРСР в шести складається ситуація, що вимагає підняття порогу пенсійного віку. Це пов'язано з тим, що працюючі не можуть утримувати пенсіонерів через старіння населення.

    Стабільною економісти вважають ситуацію, коли кількість працюючих втричі перевищує кількість пенсіонерів. В Азербайджані це співвідношення - півтора до одного, і кількість пенсіонерів продовжує зростати.

    У Білорусі пенсійний вік підвищиться до 2022 року до 58 років для жінок і 63 років для чоловіків. У квітні минулого року президент Олександр Лукашенко підписав указ про це. У Казахстані підвищення почнеться з наступного року.

    Нагадаємо, що міністр фінансів України Олександр Данилюк запевняв, що меморандум із МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку в Україні.

    Читайте також
    пенсіонери Азербайджан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ