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    В Азовському морі зіткнулося два російських кораблі

    • Сьогодні, 12:06
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    Внаслідок зіткнення постраждало троє осіб

    У Краснодарському краї аварія за участю маломірних кораблів «Керч» і «Юлія» сталася за 15 км від берега.

    Про це повідомляє «Нова Кубань».

    За інформацією видання, капітан «Юлії» пізно помітив корабель, що наближався. Відстань виявилася критичною, піти в бік від зіткнення не вдалося.

    Удар припав на кормову частину.

    Травми різного ступеня тяжкості дістали троє членів екіпажу «Юлії». Їм знадобилася допомога медиків.

    Збитки від зіткнення оцінено в 117 тис. рублів.

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