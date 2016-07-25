В Азовському морі зіткнулося два російських кораблі
- Сьогодні, 12:06
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Внаслідок зіткнення постраждало троє осіб
У Краснодарському краї аварія за участю маломірних кораблів «Керч» і «Юлія» сталася за
Про це повідомляє «Нова Кубань».
За інформацією видання, капітан «Юлії» пізно помітив корабель, що наближався. Відстань виявилася критичною, піти в бік від зіткнення не вдалося.
Удар припав на кормову частину.
Травми різного ступеня тяжкості дістали троє членів екіпажу «Юлії». Їм знадобилася допомога медиків.
Збитки від зіткнення оцінено в 117 тис. рублів.