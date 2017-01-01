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    В Балаклії, де вибухнув артсклад, затримали мародерів

    • Сьогодні, 13:33
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    Мародери в Балаклії
    Мародери в Балаклії

    В Балаклії поліція затримала чергових злодіїв, які скористались евакуацією населення через вибухи у місті

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

    «25 березня в Балаклійський відділ поліції звернувся 49-річний чоловік з повідомленням про те, що невідомі шляхом вільного доступу проникли в приміщення і скоїли крадіжку монітора, мікрохвильової печі, електрочайників, магнітоли, слюсарних інструментів», - йдеться в повідомленні.

    Працівниками відділу поліції у скоєнні вказаного кримінального злочину були викриті 40 і 41-річні безробітні місцеві жителі.

    У них вилучено речові докази. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

    Факти мародерства у Балаклії поліція почала фіксувати 24 березня, чоловіка, який в руках на вулиці ніс телевізор, виявив патрульний інспектор. Невідомий, побачивши правоохоронців, кинув техніку і почав тікати, пізніше чоловіка затримали.

    Як повідомлялося, раніше в Балаклії правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання, щоб не допустити випадків мародерства.

    Як виглядає зруйнована вибухами Балаклія

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