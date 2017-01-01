В Балаклії досі гримлять вибухи різної інтенсивності

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Пожежа внаслідок вибухів на військовій базі у Балаклії

Продовжуються евакуаційні заходи

Станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу в Балаклії спостерігаються вибухи різної інтенсивності. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

З можливої зони ураження евакуйовано близько 20 тис. осіб та організовано їх життєзабезпечення (відкрито евакуаційні пункти, організовано харчування, підвіз води та медичне забезпечення), продовжуються евакуаційні заходи.

Призупинена робота потенційно-небезпечних об’єктів.

Працівниками національної поліції проводиться патрулювання вулиць з забезпеченням правопорядку та охорони осель евакуйованих осіб.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я внаслідок надзвичайної ситуації постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу м. Харків.

Тимчасово припинено рух потягів через станцію Балаклія та автомобільного транспорту. Введено заборону на використання повітряного простору в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 302 особи та 210 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 362 чол. особового складу та близько 90 одиниць спеціальної та пожежної техніки, 9 піротехнічних розрахунків. Приведено у готовність резервні сили та засоби. На залізничній станції Шебелинка чергує два пожежних потяги.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині