В Балаклії тривають поодинокі вибухи боєприпасів

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Балаклія

Пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано

На території військового арсеналу у Балаклії Харківської області станом на 21:00 продовжують відбуватися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони було залучено три пожежні танки та інженерна машина розгородження. Для підвозу води та заправки пожежних танків залучено три пожежні автоцистерни.

Протягом 25 березня пожеж на території міста Балаклія та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

Наразі в Балаклії очищені п’ять з дев’яти секторів – з початку проведення робіт вилучено 620 вибухонебезпечних предметів. До робіт з розмінування від ДержНС залучено 75 піротехніків і 27 одиниць спеціальної техніки.

Місто залишається відключене від газопостачання, також на відстані 40 км від місця події закрито повітряний простір.

Волонтерські організації та товариство Червоного хреста передали жителям Балаклії близько 60 тонн продуктів харчування, медикаменти на суму понад 470 тис. грн, також 800 комплектів ковдр та матраців.

Загалом жителям міста роздано 900 продуктових наборів.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.