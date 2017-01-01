В Балаклії приблизно раз в п’ять хвилин відбувається вибух - ДСНС

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Балаклія

Місто відключено від газопостачання

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської області станом на 20:00 тривають вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, дві людини поранені, один особа загинула.

Про це в п’ятницю пізно ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Балаклія відключена від газопостачання, тимчасово призупинено рух транспорту на залізничній станції Балаклія. Він організований за резервною схемою. У прилеглих до місця надзвичайно ситуації районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Нацполіція виставила 14 блокпостів для відводу автотранспорту на під'їздах до зони евакуації. Для підтримки правопорядку і недопущення можливих випадків мародерства в районі події підрозділами Нацгвардії організована робота 16 піших патрулів (50 військовослужбовців), 2 пересувних патруля на важкій техніці.

Повітряний простір закрито на відстані 40 км від місця події.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині