У Балаклії пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків

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Фото - kp.ua Балаклія

В евакуації населення беруть участь волонтери та представники громадських організацій

Народний депутат України Надія Савченко відвідала населений пункт Балаклія та побувала у військовій частині А1352.

Про це вона відзвітувала на сторінці у Facebook.

Савченко повідомила, що в місті у результаті вибухів було пошкоджено вісім житлових будинків, для операції з гасіння пожежі задіяні танки та протипожежна техніки.

«Працюють протипожежні танки. Повсюди велика кількість протипожежної техніки МНС, гасять вогонь в окрузі. В результаті вибуху пошкоджено вісім житлових будинків. Біля в/частини є залишки уламків різних частин боєприпасів. Вибухи постійно лунають. Дуже велика кількість військових, МНС, Нацполіції, військової прокуратури, організовано патрулювання в містах, де відселено населення. Всі служби працюють злагоджено та вміло. Ніякої паніки серед людей немає», - повідомила Савченко.

Також нардеп стверджує, що для вивозу людей із Балаклії надано транспорт. В евакуації беруть участь волонтери та представники громадських організацій.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.