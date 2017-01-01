В Баварії частково обмежили носіння паранджі

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Повністю закривати тіло і обличчя забороняється, зокрема, у вищих навчальних закладах і школах

Уряд німецької федеральної землі Баварія схвалив законопроект, який забороняє носіння паранджі в ряді громадських місць.

Повністю закривати тіло і обличчя забороняється при несенні громадської служби, в вищих навчальних закладах, школах, дитячих садах, під час голосування на виборах, а також у випадках, коли мова йде про необхідність підтримки громадської безпеки та порядку. Про це повідомили в канцелярії прем'єра Баварії за підсумками міністерського засідання в Мюнхені.

Як зазначив з цього приводу міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман, підтримання відкритої комунікації - це частина демократичної парадигми цінностей.

«Приховування особи суперечить цій культурі комунікації», - підкреслив політик.

У грудні 2016 року кабінет міністрів ФРН ухвалив закон про заборону носіння паранджі держчиновникам при виконанні службових обов'язків. За введення відповідних обмежень у інших громадських місцях, таких як школи і університети, відповідають федеральні землі.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку з новими загрозами і зростанням кількості завдань Бундесверу міністерство оборони Німеччини має намір збільшити кількість військовослужбовців і цивільних співробітників збройних сил.