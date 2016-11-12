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    В Бельгії у міністра поцупили велосипед, поки він розповідав журналістам про велодоріжки

    • Сьогодні, 17:54
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    Міністр приїхав на конференцію на своєму гоночному велосипеді і пристебнув його надійним замком

    У бельгійського міністра вкрали велосипед, поки він проводив конференцію про велодоріжки.

    Про це повідомляє Meduza.

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    «Міністр транспорту Бельгії Бен Вейтс 14 лютого провів прес-конференцію, присвячену розширенню мережі велосипедних доріжок. Захід проходив в місті Халле (близько 20 кілометрів від Брюсселя) і міністр приїхав зі столиці на велосипеді, який під час прес-конференції вкрали», - пише видання.

    Як зазначається, крадіжка виявилася, коли Вейтс запросив журналістів і фотографів на стоянку для велосипедів, щоб зробити фотографії для ЗМІ.

    «Міністр приїхав на своєму гоночному велосипеді і пристебнув його надійним замком. Після прес-конференції, яка тривала близько півгодини, з'ясувалося, що велосипед вкрали», — підтвердив прес-секретар Вейтса.

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