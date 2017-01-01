У Білому домі підтвердили, що США припиняють надавати безоплатну військову допомогу

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Голова кабінету Білого дому з питань управління та бюджету Мік Малвейні

Надання військової допомоги Україні Вашингтон поки що не коментував

Кілька іноземних військових грантів США перетворяться на позики.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми змінюємо декілька іноземних військових програм із прямих грантів на кредити», – сказав голова кабінету Білого дому з питань управління та бюджету Мік Малвейні.

За його словами, бюджетна пропозиція адміністрації американського президента Дональда Трампа передбачає перехід іноземних військових грантів на кредити для низки країн. Зміни у військовій допомозі не торкнуться лише Ізраїлю, Єгипту та двох країн – союзників США на Близькому Сході.

Надання військової допомоги Україні Малвейні поки що не коментував.

На його думку, дії Трампа спрямовані на скорочення витрат на дипломатію та соціальні програми, а також на військові трати.

В цілому загальні витрати на оборону наступного року становитимуть $603 млрд, а це на 3% більше, аніж запропонований екс-президентом США Бараком Обамою оборонний бюджет на 2018 рік.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що США почнуть видавати Україні кредити замість безоплатної військової допомоги.