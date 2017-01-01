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    В Білорусі затримали письменника Сергія Жадана

    • Сьогодні, 11:59
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    Письменника депортують «за причетність до терористичної діяльності»

    Влада Білорусі заборонила в'їзд в свою країну українському письменнику Сергію Жадану. Він був затриманий в Мінську, після чого провів ніч у міліцейській камері. Про це написав сам Жадан на своїй сторінці в Facebook.

    Жадан повідомив, що 2 годині ночі в його готельний номер нагрянув міліцейський патруль. Жадана повезли до відділку, де повідомили, що йому ще в 2015 році був заборонений в'їзд в Росію з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

    «А оскільки Білорусь і Казахстан знаходяться з РФ в одній візової зони, то заборона автоматично переходить і на Білорусь з Казахстаном. І якщо неможливість потрапити в Казахстан я ще якось переживу, то за Білорусь прикро. Ночувати довелося в камері», - написав Жадан.

    За словами письменника, його змусили писати пояснювальні і розпитували про тероризм. «Врешті-решт, поставили штамп про заборону в'їзду в Білорусь на невизначений термін», - повідомив Жадан.

    Білоруські ЗМІ повідомляють, що Жадана депортовують з Білорусі.

    Читайте також статтю українського письменника Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung


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