В Білорусі затримали письменника Сергія Жадана

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Письменника депортують «за причетність до терористичної діяльності»

Влада Білорусі заборонила в'їзд в свою країну українському письменнику Сергію Жадану. Він був затриманий в Мінську, після чого провів ніч у міліцейській камері. Про це написав сам Жадан на своїй сторінці в Facebook.



Жадан повідомив, що 2 годині ночі в його готельний номер нагрянув міліцейський патруль. Жадана повезли до відділку, де повідомили, що йому ще в 2015 році був заборонений в'їзд в Росію з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».



«А оскільки Білорусь і Казахстан знаходяться з РФ в одній візової зони, то заборона автоматично переходить і на Білорусь з Казахстаном. І якщо неможливість потрапити в Казахстан я ще якось переживу, то за Білорусь прикро. Ночувати довелося в камері», - написав Жадан.



За словами письменника, його змусили писати пояснювальні і розпитували про тероризм. «Врешті-решт, поставили штамп про заборону в'їзду в Білорусь на невизначений термін», - повідомив Жадан.



Білоруські ЗМІ повідомляють, що Жадана депортовують з Білорусі.

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