В Білорусі затримали озброєних росіян з українським прапором

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Затримані росіяни

В молодиків зокрема знайшли пневматичні пістолети

У Білорусі затримали двох озброєних росіян, у яких виявили прапор України.

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

«24 березня о 16.00 поблизу села Жуково Могильовського району співробітниками відділу Департаменту охорони Ленінського району Могильова на автодорозі затримано автомобіль «Лада Гранта», в якому перебували двоє громадян Російської Федерації, жителів Брянська. Обидва 1992 року народження, працівники заводу «Кремній Ел», - йдеться в повідомленні.

В автомобілі вони перевозили два пневматичні пістолети, два сигнально-шумових пістолети, дві портативні радіостанції, електричний ліхтар з електрошокером «Блискавка», п'ять полімерних ємностей з металевими елементами калібру 4,5 мм для пневматичної зброї, газовий балон для газової зброї, 12 набоїв калібру 5,6 мм до сигнально-шумової зброї, прогумовану металеву палицю з шипами, а також світлоповертаючий жилет ДПС, жезл, куртку з розпізнавальними знаками «МНС РФ», три шапочки з прорізами для очей «балаклава», два комплекти захисного екіпірування мотоцикліста.

Також у затриманих був з собою прапор України, зазначає ЗМІ.

За словами затриманих, вони їхали з Брянська в Брест на екскурсію. Молодики були доставлені в Могилівський РВВС.

«Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи, ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, на «Дні волі» у Мінську було затримано понад 700 людей.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.

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