В «Блоці Порошенка» поскаржились, що правоохоронці бояться мати справу зі ЗМІ

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Григорій Шверк

Наші правоохоронні органи побоюються мати справу зі ЗМІ і все спихають на Нацраду - нардеп

Народний депутат і екс-член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Григорій Шверк заявив, що українські правоохоронці не хочуть мати справу зі ЗМІ, тому не беруться розслідувати порушення, які реєструє на телебаченні Нацрада. Про це він повідомив під час свого інтерв’ю «Главкому».

За словами депутата, після виходу закону про прозорість медіавласності, деякі ЗМІ не показали справжніх власників медіа. Через недосконалість закону Нацрада не може провести розслідування і виявити справжніх власників, а правоохоронці, за словами Шверка, бояться мати справу зі ЗМІ.

«Єдине, що Нацрада періодично робить, – це пише листи в СБУ щодо сумнівів у наданій інформації. Але складність у тому, що наші правоохоронні органи побоюються мати справу зі ЗМІ і все спихають на Нацраду, у якої, як я казав, обмежені повноваження. Наприклад, ми можемо карати лише юросіб, а часто треба покарати конкретну особу, яка щось зробила в ефірі конкретними словами», - зазначив Шверк.

Нагадаємо, Григорій Шверк заявляв, що позбавлення цифрових ліцензій для «112-го» не є катастрофою.

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