В «Блоці Порошенка» вимагають від Парубія почати ротацію членів ЦВК
- Сьогодні, 19:52
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В БПП готові міняти своїх кандидатів до Центрвиборчкому
Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли відбудеться довгоочікуване винесення на розгляд нардепів та голосування за новий склад ЦВК.
«Сподіваюся, що голова Верховної Ради поставить на голосування кандидатури, внесені президентом. Наскільки я знаю, є зауваження у «Народного фронту» до їхніх кандидатур, внесених президентом після консультацій із фракціями, – вони хочуть поміняти двох як мінімум», - зазначив соратник президента.
Березенко підкреслив, що позиція Парубія, що такий склад не пройде Верховну Раду, «абсолютно нелогічна».
«Потрібно ставити на голосування, якщо не пройде – вносити інший склад», - зазначив політик.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Порошенко проводить зустріч з Парубієм та лідерами парламентських фракцій.