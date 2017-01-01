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    В «Блоці Порошенка» вимагають від Парубія почати ротацію членів ЦВК

    • Сьогодні, 19:52
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    В БПП готові міняти своїх кандидатів до Центрвиборчкому

    Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли відбудеться довгоочікуване винесення на розгляд нардепів та голосування за новий склад ЦВК.

    «Сподіваюся, що голова Верховної Ради поставить на голосування кандидатури, внесені президентом. Наскільки  я знаю, є зауваження у «Народного фронту» до їхніх кандидатур, внесених президентом після консультацій із фракціями, – вони хочуть поміняти двох як мінімум», - зазначив соратник президента.

    Березенко підкреслив, що позиція Парубія, що такий склад не пройде Верховну Раду, «абсолютно нелогічна».

    «Потрібно ставити на голосування, якщо не пройде – вносити інший склад», - зазначив політик.

    Нагадаємо, сьогодні ввечері Порошенко проводить зустріч з Парубієм та лідерами парламентських фракцій.

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    ЦВК Верховна Рада БПП
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