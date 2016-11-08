В «Блоці Порошенка» визнали, що радіо «Вести» може залишитись без ліцензії

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Нардеп переконаний, що власником українського ЗМІ не може бути громадянин країни-агресора

Народний депутат від БПП, колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Григорій Шверк в інтерв’ю «Главкому» розповів про власні прогнози щодо продовження ліцензій радіо «Вести».

«Я високо оцінюю ці ризики. При цьому головна проблема – не кількість попереджень, а непрозорість власності. Зараз як власників вони висунули двох громадян України, які за цілою низкою обставин не можуть бути бенефіціарними власниками такого якісного холдингу.

На думку нардепа, якщо ж вони в останній момент таки зізнаються, що їхній власник – одіозний друг Януковичів, колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, це їм скоріше, лише завадить. «Є законодавчі вимоги, що власниками українських ЗМІ не можуть бути громадяни країни-агресора», - підкреслив Шверк.

Депутат також впевнений, що й у Клименка, та й інших соратників Януковича, які втекли до РФ, є російські паспорти.

«Здається, вони всі там отримали громадянство. Я нещодавно товаришу з Ізраїлю, який розповідав про їхню чудову свободу слова, поставив питання: а чи може в кабельних мережах Ізраїлю транслюватися канал, власником якого є «Хезболла»? Сьогодні в нас абсолютно така сама історія. Незалежно від того, що відбувається в ефірі, тема власника важлива, бо зміст ефіру змінюється одним рухом руки», - пояснив Шверк.