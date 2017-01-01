В «Борисполі» затримали громадянку Росії, яка розшукується за тероризм

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Аеропорт «Бориспіль»

Вона прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль», під час оформлення пасажирів рейсу «Оман (ОАЕ) - Київ», прикордонники затримали громадянку Росії, яка перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

30-річна громадянка Російської Федерації розшукується в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу за статтею 205.5 частина 2 «Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації» Карного кодексу Російської Федерації та прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця.

По даному факту повідомлено Укрбюро Інтерполу в м. Києві та СБУ. Громадянці було роз’яснено вимоги чинного законодавства України та вручено пам’ятку «Інформація для осіб які на законних підставах прибули в Україну з метою визнаними бути біженцями, або особами які потребують додаткового захисту в Україні».

Наразі особу разом з дітьми передано співробітникам Національної поліції.

Раніше в аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який знаходиться в міжнародного розшуку.