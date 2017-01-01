У боях під Авдіївкою знищено «заступника» бойовика Гіві на прізвисько Консул
- Сьогодні, 09:35
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Терористи запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ
Волонтер центру «Миротворець», колишній боєць полку «Київ» Ярослав Бондаренко повідомив про смерть так званого заступника терориста Гіві, бойовика на прізвисько Консул.
Про це він повідомив у Facebook.
«Чорна» бригада 72-ї ОМБР. Тільки що відправили на той світ зама Гіві – терориста на прізвисько Консул, ще один його помічник тяжко поранений. Групу, що вийшла на нас, кінчаємо», – написав він.
Згодом про вбивство терориста заявив і голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько Консул. Зараз бій триває», – написав він.
Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили одного з ватажків «ДНР» на прізвисько Грек.
Сьогодні, за попередніми даними, в Авдіївці, яку бойовики вночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», є поранені серед місцевого населення. Також є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста.
Нагадаємо, вчора українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.
Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.
За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, 17 поранено і троє травмовано.