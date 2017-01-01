В БПП побачили, як Гройсман надто зблизився з групою Авакова–Яценюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман

Найєм спростував чутки про те, що Гройсмана у кріслі прем'єра може замінити Луценко

Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман останнім часом «дуже близький до групи Авакова–Яценюка». Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«У них дещо більше, ніж партнерські відносини. Якийсь час вони його підтримували. І не секрет ні для кого, що Яценюк допомагає Гройсману», - розповів Найєм.

Депутат від БПП зазначив, що Гройсман також «не дружитиме проти Петра Порошенка з цією групою».

«Гадаю, він вирішив – треба перемовчати. Він так виходив з усіх скандалів. Уже рік скоро – він не потрапив на жодну «міну». Хоча зрозуміло, що і Порошенко поки що не починав проти нього війну. Різниця між Яценюком і Гройсманом полягає в тому, що Яценюк напряму спілкувався з олігархами. Гройсман спілкується, але у нього немає довготривалих відносин з цими людьми – ані з Коломойським, ані з Ахметовим», - повідомив нардеп.

Найєм додав, що не бачить наразі «якогось бажання змінити Гройсмана». «В усі ці чутки, що Луценко може стати прем'єром, я не вірю. Я йому взагалі не заздрю. Він досяг політичної стелі. Які ще є посади для нього, щоб рости? При всій повазі до Юрія Віталійовича, він стільки перебрав на себе негативу з Петра Олексійовича, що якщо він піде в опозицію, йому треба буде розповідати якісь секрети з кабінету президента. Я не думаю, що Юрій Віталійович настільки не любить країну, щоб таке робити», - вважає Найєм.

«Та й навіщо Порошенку робити Луценка прем’єром? Зараз є нейтральний Гройсман, а ставити замість нього людину, яка має за собою багато негативу, – кепська історія, - підкреслив нардеп. - Взагалі, думаю, що у Гройсмана є великі проблеми. Пропозиція очолити «Солідарність» – це такий політичний тролінг. Якщо він її очолює, то стає номером два в неіснуючій партії, в якій він не є акціонером, повністю прив'язується до Петра Олексійовича і на якийсь час закриває собі майбутнє взагалі. Бо зрозуміло, що від імені БПП переговори вестиме президент».

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»