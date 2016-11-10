В БПП пояснили, чим небезпечна норма про декларування членів наглядових рад держпідприємств

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Бєлькова пропонує подавати декларації членам наглядових рад держпідприємств в особливому форматі їх публікації

Народний депутат від БПП Ольга Бєлькова в інтерв'ю «Главкому» заявила, що включення членів наглядових рад держпідприємств до декларування призведе до того, що багато з них відмовляться брати участь у цих радах.

Є ще одна важлива група, яка після внесення правок підпадає під обов’язкове декларування і поки що не зчиняла волання до небес, – «особи, що входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку». Члени наглядових рад тепер також зобов’язані будуть розкривати інформацію про свій матеріальний стан. Це важливо, бо реформа корпоративного управління передбачає розширення повноважень наглядових рад і залучення до них незалежних професіоналів, у тому числі з-за кордону. Для них буде зайвим приводом замислитись, чи варто зв’язуватись із нашим «ефективним» НАЗК, яке перевірятиме їхні декларації.

«Україні значно більше потрібні незалежні спеціалісти, ніж Україна їм. І введення будь-яких норм, особливо з кримінальною відповідальністю, логічно, скажімо, для депутатів, але нелогічно для держкомпаній. Люди, які традиційно працюють у наглядових радах, – це в доброму сенсі «пенсіонери» корпоративного світу, які пройшли великий життєвий професійний шлях, багато бачили в подібних бізнесах і на деякому етапі переходять на стратегічний рівень консультування, де беруть участь у кількох радах директорів. І для них участь, наприклад, у раді директорів НАК «Нафтогаз» не є виключним видом діяльності, як для того ж депутата, який не має права отримувати інші прибутки. І тому включення цих людей до декларування призведе до того, що багато з них відмовляться брати участь у цих радах, особливо іноземці, до того ж ми не платимо їм таких великих коштів за світовими мірками», – пояснює народний депутат від БПП Ольга Бєлькова.

Вона нагадує, що реформа управління держкомпаніями має на меті унеможливлення політичного тиску, для чого потрібно набрати сильних людей з відповідними бізнес-репутацією і досвідом. За словами депутата, президент поінформований про цю проблему.

Як компроміс Бєлькова пропонує якщо й подавати декларації цій категорії осіб, то в особливому форматі їх публікації: «Тому що як НАЗК буде перевіряти громадян інших держав? Вже є занепокоєність з боку міжнародних фінансових організацій, які, співпрацюючи з українськими держкомпаніями, хочуть розуміти систему керування цими компаніями і як вони будуть потім повертати кредити».

Тож робочій групі з виправлення «кривизни» закону доведеться займатись і цією проблемою

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