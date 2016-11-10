В «БПП» прокоментували, чи міг Порошенко купувати канал «112»

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Петро Порошенко

Я не виключаю жодних розмов із людьми з політичного пулу щодо продажу каналу – Шверк

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Григорій Шверк не виключає того, що президент Петро Порошенко міг цікавитись придбанням телеканалу «112». Про це він розповів під час свого інтерв’ю «Главкому».

За словами нардепа, керівництво каналу активно шукало нового власника. Через те, що телемедіабізнес не є прибутковим в Україні, безумовно, розглядали, в тому числі і політичний пул. «Шукається потенційний покупець, для якого цей ресурс має якусь іншу цінність. Це люди з грошима, близькі до політичних сил, які можуть використовувати цей ресурс для електоральних завдань. Коло таких людей обмежене – це і Порошенко, і Тимошенко, і Медведчук – і саме до них в таких випадках ходять продавці. І я не виключаю розмов із ким завгодно з цього пулу», - зазначив Шверк.

Раніше, за словами Шверка, канал міг належати комусь із когорти старої влади – Захарченку, Клименку чи Арбузову. «Вони в тих чи інших частках володіли «112-м». «Здається, спочатку вони думали, що повернуться в Україну і для впевненого повернення підтримували тут свої медіа ресурси», - додав Шверк.

Нагадаємо, раніше Григорій Шверк розповів, що правоохоронні органи бояться мати справу з українськими ЗМІ.

Детальніше читайте: Григорій Шверк: Пул потенційних покупців телеканалів обмежений – Порошенко, Тимошенко, Медведчук…