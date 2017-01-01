В БПП пропонують перевірити «газовий контракт Тимошенко» на держзраду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова фракції БПП Артур Герасимов

Фракція вимагає, щоб НАБУ і САП почали розбиратися в ситуації і протягом двох тижнів поінформували парламент про результати

Фракція Блоку Петра Порошенка просить перевірити обставини підписання Юлією Тимошенко газового контракту з Росією на предмет державної зради.

Про це заявив голова фракції Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради.

«Кошти в розмірі десятків мільйонів доларів США пішли Путіну і російській армії. І все це - через газовий контракт, який, на жаль, уклала з Росією колишній Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко... Підписаний контракт - це не просто злочин проти українського народу, це зрада національних інтересів України, яка мало не знищила Україну», - сказав Герасимов.

За його словами, фракція вимагає, щоб незалежні, новостворені антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура - негайно і публічно почали розбиратися в ситуації і протягом двох тижнів поінформували парламент про результати.

«Ми закликаємо комітети Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, антикорупційний комітет негайно викликати колишнього Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року», - наголосив Герасимов.

Він зауважив, що не потрібно шукати будь-якої політичної мотивації чи політичної складової.

«Є рішення незалежного міжнародного суду з бездоганною репутацією, який встановив: контракт 2009 року, принцип «бери або плати» були грабіжницькими для України», - підкреслив голова фракції БПП.

Він наголосив, що цей газовий контракт «був ударом у спину».

Як відомо, НАК «Нафтогаз України» 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу за позовом проти «Газпрому» щодо контракту від 2009 року на постачання газу. Зокрема, Трибунал задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд ціни на газ з урахуванням ринкових умов; повністю відхилив вимоги Газпрому щодо принципу «бери або плати», а також повністю скасував заборону на реекспорт газу.

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