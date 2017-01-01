В БПП розкритикували лінію захисту Насірова

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Нардеп Сергій Березенко

Сергій Березенко також називає «безглуздою» заставу у два мільярди гривень

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко вважає, що адвокати відстороненого голови ДФС Романа Насірова із самого початку обрали не зовсім правильну модель захисту, а позиція НАБУ щодо 2 млрд грн. застави для чиновника безглузда з точки зору юриспруденції.

Про це політик заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Не виключаю, що йому (Насірову, - ред.) було зле. Але з політичної точки зору, Насірову треба було піти до СІЗО на цих три дні та довести необхідність об'єктивної застави. Бо застава у 2 мільярди гривень – це тільки для того, щоб акцентувати топовість справи, але вона безглузда з точки зору юриспруденції. Є публічна позиція європейських юристів: таку заставу апріорі не може бути сплачено», - заявив Березенко.

На думку нардепа, позиція НАБУ порушує право людини на заставу і автоматично заганяє в умови, коли вона опиняється за ґратами.

«Це однозначно буде розбито Європейским судом з прав людини і не посилюватиме позиції України як правової держави. Всі ці факти наштовхують на думку, що все робилося поспіхом, аби скоріше отримати політичні дивіденди», - зазначив представник БПП.

Водночас Березенко відкидає версію, що за затриманням Насірова можуть стояти Сполучені Штати і нова адміністрація Трампа.

«Думаю, це ініціатива НАБУ, яке хоче продемонструвати свою ефективність. Хоча не стверджую, що немає підстав довести справу до вироку. Але треба було це робити, дотримуючись букви закону. Тоді б не було можливості ці питання навіть порушувати, і всі були б на боці НАБУ», - сказав нардеп.

До слова, відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вже вибачився перед жінками за свій поганий вигляд у суді, коли він незмінно лежав на ношах із заплющеними очима.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Прокурори наполягали на заставі у розмірі 2 млрд гривень.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.