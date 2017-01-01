В БПП розповіли, хто буде виконувати обов'язки глави Нацбанку

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Нардеп, представник президента у парламенті, Ірина Луценко

Порошенко не зміг до кінця провести всі політичні консультації з наступною кандидатурою на посаду голови НБУ

В. о. голови Нацбанку буде буде заступник Валерія Гонтаревої Яків Смолій до остаточного узгодження кандидата.

Про це заявила нардеп, представник президента у парламенті, Ірина Луценко.



За її словами, глава Нацбанку України Валерія Гонтарева надасть звіт у Верховній Раді, якщо буде така необхідність.

«На сьогоднішній день Валерія Гонтарєва не йшла, вона нікуди не тікала на другий день, вона завжди спілкувалася з депутатами. Вона завжди на всі запрошення парламентаріїв приходила і завжди звітувала аргументовано, виважено. І якщо виникне така необхідність, Гонтарєва прийде і буде звітувати», - заявила Луценко.

Також за її словами, в. о. голови Нацбанку буде заступник Гонтарєвої Яків Смолій до остаточного узгодження наступного кандидата.

«Цей міжпленарний період призвів до того, що президент не зміг до кінця провести всі політичні консультації з наступною кандидатурою, яка буде запропонована на посаду голови НБУ. На сьогоднішній день, якщо Валерія Гонтарєва йде у відпустку (а вона за місяць, 10 квітня, оголосила про те, що вона має намір подати у відставку і 10 травня настає цей день), я думаю, що виконувати обов'язки і зараз тримати НБУ в своїх руках буде її перший заступник Яків Смолій. А президент визначиться після політичних консультацій з парламентом», - заявила Луценко.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку. Залишити посаду вона має за місяць, 10 травня 2017 року.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

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Джерело: 112 Україна