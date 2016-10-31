В БПП заявили, що Порошенко хоче почути аргументи Гонтаревої щодо відставки

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Глава Нацбанку Валерія Гонтарева

Порошенко ще не зустрічався з Гонтаревою після сьогоднішньої її заяви про рішення піти у відставку

Президент Петро Порошенко хоче почути аргументи голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, чому вона вирішила подати у відставку. Тому наразі він не підписав її заяву.

Про це заявила представниця президента у парламенті Ірина Луценко після засідання фракції БПП.

«Він зустрінеться з Гонтаревою, він обговорить питання її відставки і в разі, якщо ці аргументи її відставки будуть для нього прийнятними, якщо не вдастся знайти іншого консенсусу, то було обговорено з фракцією, що він проведе консультації кандидатур... але прізвищ не прозвучало», — сказала Луценко.

За її словами, Порошенко ще не зустрічався з Гонтаревою після сьогоднішньої її заяви про рішення піти у відставку.

«Не знаю, чи спробує він її вмовити залишитися, але він хоче почути аргументи Гонтаревої», — зазначила Луценко.

Нагадаємо, НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків з боку Нацбанку. За даними експертів, справа, зокрема, стосується рефінансування Платинум Банку, головою правління якого була нинішня заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Раніше повідомлялось, що Платинум Банк за сприяння керівництва НБУ намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку «Михайлівський». Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним.

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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Джерело: Громадське