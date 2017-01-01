У БПП заявили, що внутрішньопартійні «темники» зливають «аморальні депутати»

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Сергій Березенко

Сергій Березенко заявив, що у БПП немає «темників», є «світлики»

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко вважає аморальними депутатів, які зливають ЗМІ інформацію з внутрішнього листування чату фракції. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

При цьому Березенко зазначив, що «у БПП немає «темників», є «світлики». «Темники» – це сформована позиція, яка є імперативною для ЗМІ і лідерів суспільної думки. Якщо ви вважаєте, що Блок Порошенка або президентська вертикаль координує і контролює телевізійні канали або всі основні ЗМІ, то тут я з вами не погоджусь», – сказав він.

Коментуючи оприлюднені в ЗМІ внутрішньопартійні «темники» БПП, Березенко сказав: «Є відповідний сайт, який повністю себе дискредитує як незалежне джерело інформації. Вони користуються внутрішнім листуванням чату фракції через аморальних депутатів, котрі є у нашій фракції і не хочуть звідти вийти. Бо хвилюються за себе особисто, а не за свою позицію. Вони зливають інформацію з внутрішньопартійного листування. Причому ми самі цей чат не закриваємо. Це не прикрашає ті джерела, які друкують те, що обговорюється приватно. І під таким соусом подається фейкова інформація».

Він уточнив, що члени «Демальянсу» Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук досі сидять у партійному чаті БПП.

Однак Березенко сумнівається, що інформацію «зливає» Найєм, який є активним користувачем цього чату. «Коли було воєнне загострення в Авдіївці, його брат був там, він сам активно туди їздив. Ми через нього передавали гуманітарну допомогу, і багато інших питань оперативно вирішували через цей чат», – зазначив нардеп.

«Але я маю сумнів з приводу інших депутатів, які просто сидять там як сторонні спостерігачі за потоком інформації і висмикують з контексту те, що підходить для новин чи сенсацій. Я вважаю, що людина має отримати суспільну критику таких дій і дорости до розуміння того, що сексотство, підглядання, порпання у брудній білизні її не прикрашає», – сказав Березенко.