В Британії через потужний вибух поранено десятки людей

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Зруйнована після вибуху будівля

Причиною вибуху міг стати витік газу

У британському місті Нью-Феррі, графство Мерсисайд, стався вибух, в результаті якого постраждали 24 людини. Про це повідомляє The Mirror.

Всі поранені в результаті вибуху - відвідувачі китайського ресторану, який розташовується поруч з місцем вибуху. Пошкодження також отримали будівля меблевого магазину і автозаправна станція.

За повідомленнями очевидців, деякі люди опинилися під завалами. Бригади пожежників проводять рятувальну операцію.

Будівлю, де стався вибух, зруйновано повністю.

Причиною інциденту, за попередніми даними, міг стати витік газу.

До слова, тисячі людей пройшли маршем по Лондону в суботу, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.