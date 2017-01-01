В Британії через потужний вибух поранено десятки людей
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Причиною вибуху міг стати витік газу
У британському місті Нью-Феррі, графство Мерсисайд, стався вибух, в результаті якого постраждали 24 людини. Про це повідомляє The Mirror.
Всі поранені в результаті вибуху - відвідувачі китайського ресторану, який розташовується поруч з місцем вибуху. Пошкодження також отримали будівля меблевого магазину і автозаправна станція.
За повідомленнями очевидців, деякі люди опинилися під завалами. Бригади пожежників проводять рятувальну операцію.
Будівлю, де стався вибух, зруйновано повністю.
Причиною інциденту, за попередніми даними, міг стати витік газу.
@AndyBonnerITV before & after!!!! #newferry #wirral pic.twitter.com/1zXFNdsKmu— Pixels In The Sky (@Stemac2010) 25 березня 2017 р.
До слова, тисячі людей пройшли маршем по Лондону в суботу, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.