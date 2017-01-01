В Британії тигр вбив співробітницю зоопарку

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Тигр прогулюється у вольєрі зоопарку

Жінка загинула на місці

Співробітниця зоопарку в британському графстві Кембриджшир загинула, опинившись в одному вольєрі з тигром.

Як повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію, тигр пройшов за огорожу, за якою була співробітниця, і напав на неї. Жінка загинула на місці.

У поліції поки не встановили, коли і як тварина опинилася в тому ж місці, де і загибла співробітниця.

Інцидент стався в зоопарку Hamerton Zoo Park в місті Хантінгдон. Відвідувачі зоопарку були евакуйовані після нападу тигра.

В зоопарку вважають подію нещасним випадком. В адміністрації закладу підкреслюють, що у тигра не було можливості вибратися з вольєра так, щоб опинитися поруч з відвідувачами.

«Безпека відвідувачів жодним чином не була поставлена під загрозу», - йдеться в заяві.

У зоопарку Hamerton, що відкрився в 1990-му році, містяться малайзійські і бенгальські тигри, гепарди, вовки, а також різні види птахів і рептилій.

Тигри в парку живуть з 2001 року. У минулому році зоопарк побудував новий вольєр для малайзійських тигрів.

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