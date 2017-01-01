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    В Британії тигр вбив співробітницю зоопарку

    • Сьогодні, 02:21
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    <p>Тигр прогулюється у вольєрі зоопарку</p>

    Тигр прогулюється у вольєрі зоопарку

    Жінка загинула на місці

    Співробітниця зоопарку в британському графстві Кембриджшир загинула, опинившись в одному вольєрі з тигром.

    Як повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію, тигр пройшов за огорожу, за якою була співробітниця, і напав на неї. Жінка загинула на місці.

    У поліції поки не встановили, коли і як тварина опинилася в тому ж місці, де і загибла співробітниця.

    Інцидент стався в зоопарку Hamerton Zoo Park в місті Хантінгдон. Відвідувачі зоопарку були евакуйовані після нападу тигра.

    В зоопарку вважають подію нещасним випадком. В адміністрації закладу підкреслюють, що у тигра не було можливості вибратися з вольєра так, щоб опинитися поруч з відвідувачами.

    «Безпека відвідувачів жодним чином не була поставлена під загрозу», - йдеться в заяві.

    У зоопарку Hamerton, що відкрився в 1990-му році, містяться малайзійські і бенгальські тигри, гепарди, вовки, а також різні види птахів і рептилій.

    Тигри в парку живуть з 2001 року. У минулому році зоопарк побудував новий вольєр для малайзійських тигрів.

    Нагадаємо, на Київщині цирковий ведмідь напав на глядачів: розпочалася паніка, дехто з людей внаслідок тисняви отримав травми.

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