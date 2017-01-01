В будинку кандидата у президенти Франції Фійона пройшли обшуки

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Слідчі дії були спрямовані, зокрема, на те, щоб точно оцінити вартість нерухомого майна Фійона

На дачі у кандидата в президента Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійона пройшли обшуки в рамках розслідування щодо фіктивного працевлаштування дружини кандидата.

Як повідомляє Deutsche Welle, слідчі дії були спрямовані, зокрема, на те, щоб точно оцінити вартість нерухомого майна Фійона. Раніше, 2 березня, обшуки пройшли в будинку політика в сьомому окрузі Парижа.

Тим часом, члени політкомітету «Республіканців» заявили, що в понеділок, 6 березня проведуть спеціальне засідання, на якому детально обговорять ситуацію, що склалася навколо кандидата на пост президента Франції.

Згідно з недавніми опитуваннями, він поступається своїм основним конкурентам Емманюелю Макрону і Марін Ле-Пен.

Перший тур президентських виборів призначений на 23 квітня, другий пройде 7 травня.