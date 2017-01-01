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    В Бурунді застрелили міністра екології

    • 1 Сiчня, 12:57
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    <p>Міністр екології Республіки Бурунді Еммануель Ньонкуру</p>

    Міністр екології Республіки Бурунді Еммануель Ньонкуру

    Напад на чиновника стався, коли він повертався додому

    В новорічну ніч у столиці Бурунді був застрелений 54-річний міністр екології Еммануель Ньонкуру, пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

    Напад на чиновника стався, коли він повертався додому в столиці Бужумбура. Жінку, яка їхала з ним, доставили у відділок для допиту.

    Вбивця не відомий.

    Це перше вбивство високопоставленого політика в Бурунді з часу масштабних антиурядових протестів весни 2015 року.

    Бурунді - невелика держава, розташована в центральній частині Африки на березі озера Танганьїка. Межує з Руандою, ДР Конго і Танзанією, виходу до моря не має. Є однією з найменш розвинених країн світу.

    У 2015 році президент Бурунді П'єр Нкурунзіза спровокував кризу в квітні 2015 року, коли вирішив піти на третій термін всупереч мирній угоді, яка поклала у 2006 році кінець 12-річній громадянській війні, в якій загинуло 300 тис. осіб. В липні 2016 року Нкурунзіза здобув перемогу на виборах, що спровокувало вуличні протести і сутички протестувальників із поліцією.

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