В Бурунді застрелили міністра екології

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Міністр екології Республіки Бурунді Еммануель Ньонкуру

Напад на чиновника стався, коли він повертався додому

В новорічну ніч у столиці Бурунді був застрелений 54-річний міністр екології Еммануель Ньонкуру, пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Напад на чиновника стався, коли він повертався додому в столиці Бужумбура. Жінку, яка їхала з ним, доставили у відділок для допиту.

Вбивця не відомий.

Це перше вбивство високопоставленого політика в Бурунді з часу масштабних антиурядових протестів весни 2015 року.

Бурунді - невелика держава, розташована в центральній частині Африки на березі озера Танганьїка. Межує з Руандою, ДР Конго і Танзанією, виходу до моря не має. Є однією з найменш розвинених країн світу.

У 2015 році президент Бурунді П'єр Нкурунзіза спровокував кризу в квітні 2015 року, коли вирішив піти на третій термін всупереч мирній угоді, яка поклала у 2006 році кінець 12-річній громадянській війні, в якій загинуло 300 тис. осіб. В липні 2016 року Нкурунзіза здобув перемогу на виборах, що спровокувало вуличні протести і сутички протестувальників із поліцією.