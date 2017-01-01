В бюджеті відсутні кошти на підвищення пенсій екс-міліціонерам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Кабміні побоюються, що після осучаснення виплат правоохоронцям перерахунку пенсій почнуть вимагати інші категорії громадян

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков тисне на уряд, вимагаючи додаткових 5,6 млрд гривень на підвищення пенсій колишнім співробітникам органів внутрішніх справ. Проте відповідні гроші у бюджеті не закладено. Аби вирішити суперечку на свою користь уже цього року, міліціонери пішли в суд, йдеться у статті «Главкома» «Міліцейські пенсіонери вимагають додатково п’ять мільярдів на рік. Аваков підтримує».

Як повідомив у коментарі «Главкому» віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, грошей немає. «Проблема в тому, що ці кошти не було закладено у державний бюджет, тобто у Пенсійному фонді вони відсутні, – стверджує віце-прем’єр-міністр. – Треба серйозно розібратися, чи є підстави для проведення такого осучаснення… Тут питання не тільки фінансове, а й політичне: взяти лише одну категорію громадян і провести осучаснення – не знаю, наскільки це правильно».

Іншими категоріями громадян, які можуть також претендувати на збільшення пенсій, є пенсіонери Міноборони. З січня минулого року зарплата військових також зросла – у середньому вдвічі. Таким чином, якщо підвищення пенсій відбудеться для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, Міністерство оборони не зможе стояти осторонь і вимагатиме поліпшення соцзабезпечення і для своїх пенсіонерів.

На думку Розенка, останнє слово буде не за Міністерством соцполітики чи Пенсійним фондом, а за Міністерством юстиції. «Це досить великі кошти. Очевидно, що без змін до державного бюджету Пенсійному фонду таку суму ніде взяти», – впевнений чиновник.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Міліцейські пенсіонери вимагають додатково п’ять мільярдів на рік. Аваков підтримує»