В Центрі громадського здоров’я озвучили вартість лікування людини від туберкульозу

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Фото: Главком Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова

Потребу в препаратах для лікування чутливого туберкульозу на 100% забезпечує держава

Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова в інтерв’ю «Главкому» назвала вартість курсу лікування від туберкульозу.

«Курс лікування чутливого туберкульозу – приблизно 870 гривень, мультирезистентного туберкульозу – 39 000 гривень. Але, зазначу, що в Україні для пацієнтів лікування абсолютно безкоштовне», - сказала Нізова.

Крім того, вона визнала, що в країні є проблема, що змушує дуже прискіпливо дивитися на впровадження нових препаратів, – це туберкульоз із надзвичайно розширеною стійкістю до ліків.

«Він виникає у випадках, якщо пацієнт кілька разів починав і кидав лікування. Як правило, більшість таких пацієнтів перебували у місцях позбавлення волі: то починали, то кидали лікування, то знову починали і знову кидали. Їм уже важко підібрати комбінацію препаратів. У світі досить вузький спектр ліків таких форм туберкульозу», - зазначила експерт.

Очільниця Центру громадського здоров’я додає, що Україна безкоштовно отримає новий препарат «Бедаквілін» для лікування найтяжчих форм туберкульозу у рамках проекту USAID Challenge TB.

«Очікуємо поставку в квітні, першими почнуть лікування 200 пацієнтів на базі клініки Інституту фтизіатрії та пульмонології. Це пацієнти, хворі на тяжкі форми із розширеною резистентністю», - прогнозує Нізова.

Окрім цього, вона розповіла, чи є в Україні проблеми із закупівлею препаратів.

«Закупівлю на 2016 рік за кошти бюджету 2015 року здійснювала міжнародна організація ПРООН. Загальна сума становила 200,2 мільйона гривень. Потребу у препаратах для лікування чутливого туберкульозу на 100% забезпечує держава, для лікування мультирезистентного туберкульозу – приблизно на 50% від потреби», - заявили Нізова.

Решту препаратів, за її словами, було забезпечено за рахунок закупівлі протитуберкульозних препаратів за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Довідка:

За даними Звіту про захворювання на активний туберкульоз, у 2016 році захворюваність на сухоти, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 67,6 на 100 тисяч населення (у 2015 році – співвідношення становило 70,5 на 100 тисяч). Розрахунок по Донецькій та Луганській областях у 2016 році здійснювався лише на підконтрольній території.

У регіонах України спостерігається значне коливання захворюваності (від 39,8 до 130,6 на 100 тис. населення). Найвищі показники захворюваності – в Одеській (130,6), Херсонській (99,1), Київській (85,7) областях; найнижчі – у Харківській (52,5), м. Київ (52,6) та Чернівецькій області (39,8).

Детальніше про стан з поширенням туберкульозу читайте у матеріалі «Главкому» - «Туберкульоз в Україні. Головні цифри і факти»