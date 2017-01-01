В Центрі громадського здоров’я пояснили, навіщо вагітних тричі тестують на ВІЛ

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Гендиректор державної установи «Центр громадського здоров’я» Наталія Нізова

Велика частина жінок, які вперше дізнаються про свій позитивний статус під час вагітності, не мають жодних власних факторів ризику

З травня минулого року в Україні запроваджено триразове тестування вагітних на ВІЛ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

«Больовою точкою є обстеження вагітних. Усі вагітні жінки у нас тестуються на ВІЛ. Але якщо раніше це було двічі під час вагітності, зараз, за національними протоколами, які ми затвердили у травні минулого року, ми запровадили триразове тестування для вагітних», - сказала вона.

За словами Нізової, велика частина жінок, які вперше дізнаються про свій позитивний статус під час вагітності, не мають жодних власних факторів ризику. «Вони не були споживачами наркотиків, не практикували комерційний секс, не можуть напевно сказати про фактори ризику у поведінці своїх чоловіків. І лише після заглиблення в анамнез, іноді виявляється, що цей чоловік колись давно мав незахищений секс із якоюсь жінкою, вже про це забув, одружився, а тут раптом отака ситуація», - каже експерт.

«Як я казала, ми застосували третє тестування для вагітних та ще й вказали як обов'язкове тестування сексуального партнера – батька дитини (не завжди це чоловік жінки). У нас було багато дискусій з експертами ВООЗ. Та ми все-таки зійшлися на тому, що в інтересах захисту здоров’я майбутньої дитини це обґрунтовано», - пояснила Нізова.

При цьому вона вважає, що в Україні не слід запроваджувати примусове тестування на ВІЛ, як в Росії, оскільки це буде крок назад – порушення прав людини. «Так, у Росії фактично є примусове тестування. Але це викликає багато застережень з боку міжнародних організацій, зокрема ООН», - зазначила нізова.

Вона підкреслила необхідність серйозно говорити з населенням, з молоддю про безпечний секс, про моду на здоровий спосіб життя, дотримуватися глобальної концепції «нове покоління, вільне від ВІЛ-інфекції».

Нізова зазначила, що кожна людина може прийти в районну лікарню і зробити тест на ВІЛ. Крім того, у кожному місті існує мережа кабінетів довіри. Їхні адреси – на сайті місцевих центрів СНІДу. «На сайті Центру громадського здоров'я також є адреси всіх обласних, міських центрів СНІДу, анонімних кабінетів, де можна отримати консультацію, пройти безкоштовне тестування. Також у Києві за підтримки міжнародних організацій, зокрема American Healthcare Foundation, відкрито два кабінети тестування, куди громадяни можуть заходити до пізнього вечора, щоб експрес-тестом за 15 хвилин дізнатись про свій статус, отримати презервативи, первинну консультацію. Сьогодні немає перешкод для тестування», - розповіла вона.