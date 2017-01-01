В центрі Києва без ексцесів завершився мітинг прихильників блокади Донбасу

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Учасники мітингу

Акція тривала близько однієї години

У центрі Києва на Майдані Незалежності завершили мітинг, організований прихильниками блокади Донбасу. На захід прийшло близько 500 активістів. Про це повідомляє видання Українські Новини.

Акція тривала близько однієї години, мітинг обійшовся без конфліктів і бійок.

Організатори мітингу закликали присутніх приєднатися до блокади залізничних колій на лінії розмежування на Донбасі і просили перерахувати гроші їм на банківську карту.

Перед протестувальниками виступили депутати Верховної Ради від «Об'єднання Самопоміч» Єгор Соболєв та Семен Семенченко, а також позафракційний Володимир Парасюк.

Як відомо, вчора в центрі столиці мітингувальники проводили акцію протесту на вул. Банковій та Інститутській у Києві. До цього учасники зібралися на Майдані Незалежності, після чого пішли до Адміністрації президента.

Ввечері 19 лютого у Києві на вул. Інститутській почалися зіткнення між протестувальниками і поліцією. Поліція затримала главу «Організації українських націоналістів» Миколу Коханівського та ще кількох протестувальників.

Через кілька годин його і інших затриманих відпустили. Під час зіткнень постраждали щонайменше 10 осіб, серед них поліцейські