В центрі Києва розстріляли автомобіль: водій загинув, дитина в лікарні

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Місце трагедії

Водій розстріляної автківки помер на місці

У центрі Києва по вулиці Антоновича невідомі розстріляли автомобіль. Водій помер на місці, одна дитина отримала поранення. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«Розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS. Чоловік, який був за кермом помер на місці, поранена дитина, в терміновому порядку госпіталізована!», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», нещодавно працівник військкомату влаштував стрілянину на проспекті Незалежності у Житомирі, двоє людей було госпіталізовано.