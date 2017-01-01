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    В центрі Києва розстріляли автомобіль: водій загинув, дитина в лікарні

    • Сьогодні, 20:42
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    Місце трагедії
    Місце трагедії

    Водій розстріляної автківки помер на місці

    У центрі Києва по вулиці Антоновича невідомі розстріляли автомобіль. Водій помер на місці, одна дитина отримала поранення. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

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    «Розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS. Чоловік, який був за кермом помер на місці, поранена дитина, в терміновому порядку госпіталізована!», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно працівник військкомату влаштував стрілянину на проспекті Незалежності у Житомирі, двоє людей було госпіталізовано.

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