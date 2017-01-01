В центрі Москви сталася пожежа в адмінбудівлі: евакуйовано 30 осіб

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МНС Росії

На місці події працюють 35 рятувальників

В електрощитовій адміністративної будівлі на Новому Арбаті у центрі Москви виникла пожежа, звідти евакуйовано 30 робітників. Про це в суботу ТАСС повідомили у прес-службі МНС.

«В 3:33 надійшло повідомлення про загорання за адресою Новий Арбат, будинок 15. Відбувається загоряння електрокабелів в електрощитовій на 14 поверсі, відкрите горіння ліквідовано, площа пожежі уточнюється», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши що інформації про постраждалих не надходило.

Пожежно-рятувальні підрозділи прибули за даною адресою і приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожежі.

«З адміністративної будівлі евакуювали 30 робітників», - додають у прес-службі російського МНС.

На місці події працюють дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в п’ятницю у центрі Москви навпроти адміністрації президента загорівся виселений будинок. За даними МНС, площа пожежі становила 3 тис. кв. м. Пожежі було присвоєно третій ранг складності з п'яти можливих.