В центрі Москви сталася пожежа в адмінбудівлі: евакуйовано 30 осіб
- Сьогодні, 04:47
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Розсилка
На місці події працюють 35 рятувальників
В електрощитовій адміністративної будівлі на Новому Арбаті у центрі Москви виникла пожежа, звідти евакуйовано 30 робітників. Про це в суботу ТАСС повідомили у прес-службі МНС.
«В 3:33 надійшло повідомлення про загорання за адресою Новий Арбат, будинок 15. Відбувається загоряння електрокабелів в електрощитовій на 14 поверсі, відкрите горіння ліквідовано, площа пожежі уточнюється», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши що інформації про постраждалих не надходило.
Пожежно-рятувальні підрозділи прибули за даною адресою і приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожежі.
«З адміністративної будівлі евакуювали 30 робітників», - додають у прес-службі російського МНС.
На місці події працюють дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в п’ятницю у центрі Москви навпроти адміністрації президента загорівся виселений будинок. За даними МНС, площа пожежі становила 3 тис. кв. м. Пожежі було присвоєно третій ранг складності з п'яти можливих.