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    В центрі Одеси перехожі виявили рештки людини

    • Сьогодні, 03:43
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    Скелетовані рештки людини було знайдено під Потьомкінськими сходами

    В Одесі жителі міста повідомили поліцію про знайдені скелетовані рештки людини в центральній частині міста, поблизу Потьомкінських сходів.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

    «26 січня о 14:16 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під Потьомкінськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані рештки людини», - йдеться у повідомленні.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в Одесі.

    Інформація перевіряється, проводяться першочергові слідчі дії.


    Одесити виявили рештки людини в центральній частині міста

    Одесити виявили рештки людини в центральній частині міста

    КИЇВ. 26 січня. УНН. В Одесі жителі міста повідомили поліцію про знайдені скелетовані рештки людини в центральній частині міста, поблизу Потьомкінських сходів. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Одеської області.

    Сьогодні, 26 січня о 14:16 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під Потьомкінськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані рештки людини.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в Одесі.

    Інформація перевіряється, проводяться першочергові слідчі дії.

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