В центрі Петербурга пройшли пікети на підтримку кримських татар

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Найбільш поширеним плакатом пікетувальників було «Ні - геноциду кримських татар!»

В центрі Петербурга вчетверте пройшли пікети на підтримку кримських татар в рамках безстрокової акції «Стратегія-18» (день депортації кримських татар - 18 травня 1944 року).

Про це повідомляє Санкт-Петербурзький демократичний рух «Солідарність».

«18 лютого на Невському проспекті вчетверте відбулася щомісячна акція на підтримку кримських татар – «Стратегія-18». Акція солідарності розрахована на привернення уваги до трагедії корінного народу півострова», - йдеться в повідомленні.

Найбільш поширеним плакатом пікетувальників було «Ні - геноциду кримських татар!».

Були також плакати «Від Сталіна до Путіна – злочини проти кримських татар тривають», «1944-2014. Вони пережили сталінську депортацію. Пережити б путінську окупацію». «Кримнаш. Кримські татари сьогодні: обшуки, арешти, депортації», «Справа 26 лютого сфабрикована. Свободу учасникам мирного протесту Ахтему Чийгозу, Мустафі Дегерменджі, Алі Асанову», «Засуджений у справі «Хізб-Ут-Тахрір кримчанин Рустем Ваітов прибув в колонію №1 міста Курган. Вивезення мешканців окупованої території за її межі за Женевською конвенцією – військовий злочин». «Свободу засудженим «у справі Хізб-Ут-Тахрір» за думкозлочин».

На плакатах громадських активістів згадувалися українські політв'язні, переслідувані кримські татари, а також адвокати Микола Полозов, Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, на яких російські силовики чинять тиск.

Багато пікетувальників стояли з кримськотатарськими прапорами.