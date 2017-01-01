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    В Чехії біля посольства Росії пройшов антикорупційний мітинг

    • Сьогодні, 22:59
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    Протести в Чехії
    Протести в Чехії

    В акції взяли участь близько 200 людей

    У Чехії біля посольства Росії пройшов антикорупційний мітинг. Як повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк, в акції взяли участь близько 200 людей, переважно студенти та молодь.

    Зазначається, що посольство охороняють чеські поліцейські.

    Сьогодні антикорупційні мітинги відбуваються по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

    Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходив несанкціонована з столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    «Главком» також повідомляв, що кількість затриманих сьогодні у Москві зросла до 800 осіб. 

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

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