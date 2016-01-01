В Чехії з’явиться центр боротьби з російською пропагандою

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Центр аналізуватиме загрози для внутрішньої безпеки Чехії

У Чехії з 1 січня 2017 року розпочне діяльність Центр протидії тероризму та гібридним загрозам.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, у структурі якого діятиме нова установа.

«За попередніми рекомендаціями аналізу національної безпеки були визначені гібридні загрози, включаючи тероризм, радикалізацію та зовнішні кампанії з дезінформації, що становлять серйозну небезпеку внутрішній безпеці. За рекомендаціями, вирішено створити відповідний урядовий орган», - заявили в чеському МВС.

Центр матиме аналітичні, але не оперативні функції, та виявлятиме і аналізуватиме загрози для внутрішньої безпеки Чехії.

Як відзначають експерти, Центр буде створено у тому числі з метою протидії російській пропаганді та дезінформації, що активізується напередодні проведення у країні виборів у жовтні 2017 року.