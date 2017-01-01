В Чернігові згорів меблевий цех

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Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю цеху на площі 1000 кв. м., 4 станки для виготовлення меблів та матеріали

Пожежа сталася на меблевому цеху у Чернігові у ніч на суботу, згоріла покрівля цеху на площі 1000 кв. м, 4 станки для виготовлення меблів та матеріали. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Чернігівській області.

Повідомлення про пожежу цеху з виготовлення меблів, розташованого у виробничому приміщенні, що по провулку Самоквасова, 9-а у м Чернігові, рятувальники отримали 6 січня о 22:22.

Охоронець підприємства помітив вогонь всередині будівлі та зателефонував по "101". У зв'язку з пізнім виявленням та повідомленням про пожежу, як зазначається, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі становила 1000 кв. м та існувала загроза поширення вогню на інші частини будівлі. Тому, до місця пригоди за підвищеним номером виклику були залучені додаткові сили та засоби.

Всього на гасіння пожежі було задіяно 9 одиниць спеціальної техніки та 38 осіб особового складу. Рятувальники о 23:35 локалізували пожежу, а о 5:40 остаточно ліквідували.

«Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю цеху на площі 1000 кв. м., 4 станки для виготовлення меблів та матеріали (деревостружкова плита)», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що причина пожежі та завдані вогнем збитки наразі встановлюються.