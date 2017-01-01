В Чернівцях 11-річний школяр викрав автомобіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Викрадений автомобіль

Транспортний засіб вже повернули власнику

Надвечір 20 лютого поблизу однієї з чернівецьких шкіл було викрадено автомобіль «Ніссан Чері». Як повідомили у прес-службі чернівецької Нацполіції, в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до угону причетний 11-річний школяр.

По гарячих слідах оперативники Шевченківського відділення поліції встановили особу малолітнього зловмисника та повернули транспортний засіб його законному власнику.

На даний час слідчі з’ясовують, що змусило дитину піти на таке серйозне правопорушення. Зважаючи на вік хлопчика, до нього, ймовірно, будуть вжиті заходи виховного характеру.

До слова, у Борисполі 12-річний школяр хотів накласти на себе руки після того, як батьки забрали у нього ноутбук.