В Чорнобилі цього літа запрацює перша сонячна електростанція

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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

Йдеться про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії

У першому півріччі цього року в Чорнобильській зоні може почати роботу перша сонячна електростанція

Про це в інтерв'ю Громадському розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Міністр нагадав, що наприкінці минулого року було оголошено про збір заявок від інвесторів на будівництво сонячних електростанцій у Зоні відчуження.

«До 1 березня ми збирали ці заявки і отримали понад 50. Сьогодні проводимо підготовчу роботу щодо старту цих проектів», — сказав він.

За словами Семерака, потенціал Чорнобильської зони дозволяє дати можливість реалізувати усі ці заявки.

«Чорнобильська станція мала 4 енергоблоки, а планувалося їх в радянські часи збудувати аж 12. Мережі, які будувалися, були доволі потужними. Я думаю, що ми можемо, при правильній організації роботи забезпечити інтерес всіх інвесторів, які прийшли», — сказав міністр.

За його оцінками, йдеться про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії.

«Це величина, співрозмірна з двома енергоблоками атомних електростанцій», — додав він.

Також Семерак розповів, що перший проект відновлювальної сонячної енергетики на території Чорнобильської Зони вже почали реалізовувати.

«Сьогодні можемо говорити про першу приватну інвестицію у цю зону. Це невеличка сонячна станція, яка вже будується. Це український інвестор», — сказав міністр.

На питання, коли можна очікувати на запуск та отримання першої «зеленої» енергії з Чорнобиля, Семерак відповів: «Я дуже сподіваюся, що це буде вже в першому півріччі цього року».