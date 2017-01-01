  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Чорнобилі цього літа запрацює перша сонячна електростанція

    • Сьогодні, 09:25
    • Розсилка
    Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак
    Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

    Йдеться про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії

    У першому півріччі цього року в Чорнобильській зоні може почати роботу перша сонячна електростанція

    Про це в інтерв'ю Громадському розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

    Міністр нагадав, що наприкінці минулого року було оголошено про збір заявок від інвесторів на будівництво сонячних електростанцій у Зоні відчуження.

    «До 1 березня ми збирали ці заявки і отримали понад 50. Сьогодні проводимо підготовчу роботу щодо старту цих проектів», — сказав він.

    За словами Семерака, потенціал Чорнобильської зони дозволяє дати можливість реалізувати усі ці заявки.

    «Чорнобильська станція мала 4 енергоблоки, а планувалося їх в радянські часи збудувати аж 12. Мережі, які будувалися, були доволі потужними. Я думаю, що ми можемо, при правильній організації роботи забезпечити інтерес всіх інвесторів, які прийшли», — сказав міністр.

    За його оцінками, йдеться про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії.

    «Це величина, співрозмірна з двома енергоблоками атомних електростанцій», — додав він.

    Також Семерак розповів, що перший проект відновлювальної сонячної енергетики на території Чорнобильської Зони вже почали реалізовувати.

    «Сьогодні можемо говорити про першу приватну інвестицію у цю зону. Це невеличка сонячна станція, яка вже будується. Це український інвестор», — сказав міністр.

    На питання, коли можна очікувати на запуск та отримання першої «зеленої» енергії з Чорнобиля, Семерак відповів: «Я дуже сподіваюся, що це буде вже в першому півріччі цього року».

     

    Читайте також
    Остап Семерак енергетика ЧАЕС Чорнобильська зона електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ