В Чорногорії проросійські політики хочуть провести незаконний референдум

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Мілан Кнежевич

Референдум може стосуватися приєднання Чорногорії до НАТО

У Чорногорії проросійські політики, яких раніше звинуватили в організації спроби перевороту, планують провести незаконний референдум з питання приєднання країни до НАТО. Про це з посиланням на Financial Times повідомляє «Ліга.нет».

Депутат Мілан Кнежевич заявив, що опозиція має намір організувати консультативний референдум, який «покаже, що більшість проти НАТО».

Лідери ЄС стурбовані спробами Москви встановити свій контроль в Чорногорії і відвернути країну від західного курсу.

Влада Чорногорії заявляє, що у них є докази, що російські «націоналістичні структури» управляли спробою організувати в жовтні минулого року вуличні зіткнення, штурм парламенту і вбивство колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Відмітимо, що 16 жовтня 2016 року в Чорногорії були заарештовані 20 громадян Сербії, яких чорногорські силовики звинувачують в підготовку збройних нападів на держустанови, поліцейські відділки і чиновників після завершення голосування на парламентських виборах.

Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію в безпосередній причетності до сценарію змови щодо силової зміни уряду в країні і його вбивства в день виборів.

«Главком» також повідомляв, що двоє лідерів проросійської опозиції в Чорногорії, які недавно втратили парламентський імунітет, звернулися до чільного радника Білого дому США з проханням допомогти зірвати вступ балканської країни до НАТО, який іще має ратифікувати Конгрес США.