В Чорноморському порту спростували інформацію про вбивство свого бухгалтера

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Вбивство в Одесі

Згідно з інформацією відділу кадрів Чорноморського порту, Зинюк Наталія Леонідівна не є їхнім співробітником, йдеться у повідомленні

20 травня інформаційний ресурс 368.media розмістив новина про те, що в Одесі жорстоко вбили сім'ю бухгалтера Чорноморського порту. Видання використовувало неперевірену інформацію і опублікувало непідтверджені дані, які потім поширили і інші ЗМІ, посилаючись на 368.media. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДП «МТП «Чорноморськ».

Представники компанії повідомляють наступне:

Згідно з довідкою по кримінальній виробництву № 12017160480001893 по ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, Управління карного розшуку ГУ НП України в Одеській області, убитою є громадянка України Зинюк Наталія Леонідівна 20.04.1970 р.н.

Згідно з інформацією відділу кадрів ДП «МТП «Чорноморськ» і телеграми від Іллічівської філії ДП «АМПУ», Зинюк Наталія Леонідівна не є співробітником ні ДП «МТП «Чорноморськ», ні ДП ІФ «АМПУ».

Таким чином, інформація, поширена в мережі інтернет ресурсом 368.media в частині, яка стосується ДП «МТП «Чорноморськ», не відповідає дійсності.

Ми висловлюємо глибоке співчуття родичам загиблих і сумуємо про їх втрату. У той же час, від імені прес-служби ДП «МТП «Чорноморськ» хочемо ще раз звернутися до ЗМІ з проханням не використовувати неперевірену інформацію і перш, ніж публікувати недостовірні дані, а потім їх спростовувати, зв'язуватися з нами.

20 травня одеські ЗМІ повідомили, що невідомий зловмисник застрелив в Одесі трьох людей: 48-річного господаря будинку, його 47-річну дружину та 75-річну матір одного з них. При цьому саме наголошувалося, що вбита жінка - працювала бухгалтером Іллічівського морського порту.