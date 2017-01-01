В ЦРУ розкрили маловідомі факти з життя післявоєнного Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В центрі української столиці три вулиці використовувалися для пішохідного руху: Хрещатик, Володимирська й Червоноармійська

Центральне розвідувальне управління США опублікувало розсекречену доповідь, в якій описуються цікаві деталі з життя столиці України у 1950-х роках минулого сторіччя.

Серед іншого йдеться про те, що більшість київських магазинів у цей період відкривалися о восьмій ранку, але деякі – о п'ятій, для робітників, які в цей час виходили на ранню зміну.

У доповіді також зазначається, що в центрі Києва три вулиці використовувалися для пішохідного руху: Хрещатик, Володимирська й Червоноармійська. Порушення цього правила могло загрожувати накладенням штрафу.

Серед інших цікавих подробиць повідомляється, що в 1954 році здійснювалось авіасполучення між Києвом і Ужгородом. Вартість квитка на «жорстких» сидіннях становила 265 рублів. У «м'якому» салоні треба було доплатити 35 рублів та кілька рублів комісійного збору. При цьому квитки можна було придбати в касі на Хрещатику.

Як повідомлялось, у цій самій доповіді йдеться, що в 1950-х роках вісім з десяти жителів української столиці використовували у спілкуванні українську мову.