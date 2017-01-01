В день запровадження безвізу українці розкупили дешеві квитки в Європу за дев’ять хвилини

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Аеропорт «Бориспіль»

Щосекунди на сайт авіаперевізника заходили по 600 відвідувачів

На день запровадження безвізу акційні квитки до Брюсселя та Вільнюса розкупили миттєво. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, сервери компанії ледь витримали навантаження покупців. Щосекунди на сайт заходили по 600 відвідувачів і за дев’ять хвилин продали квитки на Брюсель, ще за кілька хвилин - на Вільнюс.

Один з представників компанії заявив, що таким чином МАУ вирішила внести свій вклад у святкування безвізу і додав, що це була перша така акція, але не остання. У день запровадження самого безвізу - 11 червня - МАУ планують підготувати до продажу 30 тис. дешевих квитків.

Єдиний напрямок, де дешевих квитків не буде - це Барселона. За словами президента компанії Юрія Мірошникова цей напрямок в українців і так неймовірно популярний, а квитки на червень уже давно розкуплені або заброньовані турфірмами. Акції скінчаться, але дешеві квитки залишаться.

«Квитки будуть дешевшати, будемо молитися, що гривня не буде девальвуватися. Будемо робити все, що квитки будуть дешевшати. Ми зробили це 2 роки тому. Цього року на початку травня ми зробили low-cost ціни», - повідомив президент МАУ Мірошников.

Він також попросив користувачів, які хочуть економити, навчитися планувати свої поїздки хоча б за кілька місяців наперед.

«Кожен, хто купуватиме квиток за добу до перельоту, заплатить кілька доларів за тих, хто попіклувався про переліт заздалегідь. Просто так працює авіація в усьому світі», - зазначив Мірошников.

Нагадаємо, безвіз запрацює в ніч з 10 на 11 червня.

Також фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон.

Джерело: Еспресо ТВ